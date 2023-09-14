A Milli Takım’da Stefan Kuntz hüsran yaşattı!

A Milli Takım'daki geleceği tartışılan teknik direktör Alman teknik direktör Stefan Kuntz, büyük maçlarda varlık gösteremedi. Alman çalıştırıcı, Japonya'ya 4-2 kaybettiği hazırlık karşılaşmasının ardından "Kimse beni korumuyor. Sorgulanan tek kişi teknik direktör" serzenişinde bulundu. 60 yaşındaki teknik adamın, Ay-Yıldızlı takımla aldığı sonuçlara bakıldığında ortada pek de büyük bir başarı yok.
ZAYIF RAKİPLERE GÜCÜ YETTİ
FIFA sıralamasında 41. basamaktaki A Milli Takım'ın başında resmi ve özel toplam 20 karşılaşmada görev yapan Kuntz, FIFA'nın ilk 20'sindeki ülkelere karşı varlık gösteremedi.
En son ise hazırlık müsabakasında 20. sıradaki Japonya karşısında 4-2 hezimete uğradı. Kuntz'la alınan 12 galibiyet, FIFA sıralamasında Türkiye'ye yakın ya da sıralama olarak daha aşağıda bulunan ülkelere karşı elde edildi.