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Giriş Tarihi: 14.9.2023 11:03 Son Güncelleme: 14.9.2023 11:18

A Milli Takım'da Stefan Kuntz hüsran yaşattı!

A Milli Takım’da Stefan Kuntz hüsran yaşattı!

A Milli Takım'da Stefan Kuntz tartışmaları devam ederken, Alman hocanın takımın başında ne kadar kalacağı merak ediliyor. Portekiz maçı başta olmak üzere İtalya, Hırvatistan ve Japonya’ya boyun eğen Alman hoca, sadece Türkiye’nin çok altındaki rakiplerden puan aldı

A Milli Takım'daki geleceği tartışılan teknik direktör Alman teknik direktör Stefan Kuntz, büyük maçlarda varlık gösteremedi. Alman çalıştırıcı, Japonya'ya 4-2 kaybettiği hazırlık karşılaşmasının ardından "Kimse beni korumuyor. Sorgulanan tek kişi teknik direktör" serzenişinde bulundu. 60 yaşındaki teknik adamın, Ay-Yıldızlı takımla aldığı sonuçlara bakıldığında ortada pek de büyük bir başarı yok.

ZAYIF RAKİPLERE GÜCÜ YETTİ

FIFA sıralamasında 41. basamaktaki A Milli Takım'ın başında resmi ve özel toplam 20 karşılaşmada görev yapan Kuntz, FIFA'nın ilk 20'sindeki ülkelere karşı varlık gösteremedi.

Dünya Kupası play-off yarı finalinde, 9. olan Portekiz'e 3-1 yenilip turnuvadan elendi. Özel maçta 8. sıradaki İtalya'ya 3-2 kaybetti. EURO 2024 eleme grubunda 7. durumdaki Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu.

En son ise hazırlık müsabakasında 20. sıradaki Japonya karşısında 4-2 hezimete uğradı. Kuntz'la alınan 12 galibiyet, FIFA sıralamasında Türkiye'ye yakın ya da sıralama olarak daha aşağıda bulunan ülkelere karşı elde edildi.

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A Milli Takım'da Stefan Kuntz hüsran yaşattı!
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