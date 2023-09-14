A Milli Takım’da Stefan Kuntz hüsran yaşattı!

En son ise hazırlık müsabakasında 20. sıradaki Japonya karşısında 4-2 hezimete uğradı. Kuntz'la alınan 12 galibiyet, FIFA sıralamasında Türkiye'ye yakın ya da sıralama olarak daha aşağıda bulunan ülkelere karşı elde edildi.