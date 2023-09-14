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Giriş Tarihi: 14.9.2023 10:11 Son Güncelleme: 14.9.2023 10:14

Beşiktaş'ı bekleyen tehlike: Afrika Kupası

Beşiktaş’ı bekleyen tehlike: Afrika Kupası

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş'ı bekleyen bir tehlike var. Kadrosunadaki birçok oyuncunun Afrika kıtasından çeşitli ülke vatandaşı olması sebebiyle kadroda sıkıntılar yaşaması beklenen Beşiktaş'ta tam 8 oyuncu Afrika Kupası'na gidebilir. İşte o futbolcular...

Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası için Süper Lig ekiplerinde bulunan birçok futbolcu heyecanlı… Ligimizden yaklaşık 80 oyuncu, ülkelerinden milli davet bekliyor.

LİGDE EN ÇOK AFRİKALI BEŞİKTAŞ'TA

En çok Afrikalı ise Beşiktaş'ta. Siyah-beyazlı takımdan 8 futbolcu, turnuvaya katılmaya hak kazandı. Kara Kartal bu süreçte Fatih Karagümrük, Pendikspor (D), Adana Demirspor, Sivasspor (D), Trabzonspor ve Kayserispor (D) ile karşılaşacak. İşte milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda boy göstermek için merakla bekleyen Beşiktaşlı yıldızlar:

İŞTE DAVET BEKLEYEN 8 FUTBOLCU

Omar Colley - Gambiya
Jackson Muleka - D.Kongo
Arthur Masuaku - D.Kongo
Jean Onana - Kamerun
Vincent Aboubakar - Kamerun
Daniel Amartey - Gana
Eric Bailly - Fildişi Sahili
Rachid Ghezzal - Cezayir

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Beşiktaş'ı bekleyen tehlike: Afrika Kupası
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