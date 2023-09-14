Giriş Tarihi: 14.9.2023 10:11 Son Güncelleme: 14.9.2023 10:14

Beşiktaş'ı bekleyen tehlike: Afrika Kupası

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş'ı bekleyen bir tehlike var. Kadrosunadaki birçok oyuncunun Afrika kıtasından çeşitli ülke vatandaşı olması sebebiyle kadroda sıkıntılar yaşaması beklenen Beşiktaş'ta tam 8 oyuncu Afrika Kupası'na gidebilir. İşte o futbolcular...

Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası için Süper Lig ekiplerinde bulunan birçok futbolcu heyecanlı… Ligimizden yaklaşık 80 oyuncu, ülkelerinden milli davet bekliyor.