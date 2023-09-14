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Giriş Tarihi: 14.9.2023 21:39

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

AA
FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, en iyi futbolcu aday listesi belli oldu.

Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanlarının yanı sıra taraftarlar ile gazetecilerin vereceği oyların ardından 3'e düşürülecek. Futbolseverler, 6 Ekim'e kadar FIFA'nın internet sitesinden oy kullanabilecek.

Yılın en iyi futbolcusu adayları:

Julian Alvarez (Manchester City)

Marcelo Brozovic (Al Nassr)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

İlkay Gündoğan (Barcelona)

Erling Haaland (Manchester City)

Rodri (Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Inter Miami)

Victor Osimhen (Napoli)

Declan Rice (Arsenal)

Bernardo Silva (Manchester City)

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FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı
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