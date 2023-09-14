İlhan Palut'tan SABAH Spor'a özel açıklamalar: "Finalin adı Fenerbahçe-Beşiktaş olur"

Son dönemde ligde üste oynaması muhtemel takımlarla daha mütevazi takımlar arasındaki makasın daraldığını görmeye başlamıştık. Ama bu sene kağıt üzerinde çok iyi oyuncular geldi. Doğal şampiyon adayı olan takımlar çok önemli transferler yaptılar. Makasın açılmaması adına ne yapmak gerekir? Onlara karşı koyma adına çözümler geliştirmeye, taktikler geliştirmeye, saha içerisinde stratejiler geliştirmeye mecburuz. Sonuç olarak yıldızlar geldi ama her şey sahada belli olacak.





"FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ FİNALİ OLUR"

Türk takımları bu sene Avrupa'da iyi işler yapıyor. Sadece Adana Demirspor şanssız şekilde Konferans Ligi'ne veda etti. Onun dışında temsilcilerimiz üstün bir şekilde gruplara kaldılar. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde finale gidebilecek potansiyelleri var. Çünkü geçen seneki Konferans Ligi finaline baktığımızda Fiorentina ile West Ham United oynamıştı. Konferans Ligi'nde baş edilemez takımlar olmadığını görüyoruz. Galatasaray da Avrupa tecrübesi ve kültürü çok gelişmiş bir ekip. Çok iyi bir kadroları var. Onlar da gruptan çıkmayı zorlar. Bence Avrupa'da bahar ayına kadar gideriz.



"EŞİMLE KEŞFE ÇIKACAĞIZ"



Çok yoğun çalışmaktan Rize'nin doğal güzelliklerini istediği kadar göremediğini söyleyen İlhan Palut, eşi Duygu ile birlikte en kısa zamanda şehrin bilinmeyen yerlerini de keşfedeceklerini söyledi.