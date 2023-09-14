İlhan Palut'tan SABAH Spor'a özel açıklamalar: "Finalin adı Fenerbahçe-Beşiktaş olur"

1 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz'ın yerine göreve getirilen İlhan Palut, hedefi yükseğe koyuyor. Ligde son iki haftada önce Trabzonspor'u, ardından da Karagümrük'ü devirerek iddiasını gösteren Karadeniz ekibinin başarılı teknik direktörü, SABAH SPOR'dan Tuncay Kurtuluş'un sorularını yanıtladı. "Yeterince dinlendik, şimdi üretme zamanı" diyen Palut, lige renk katacaklarını belirtirken rakiplerin yıldız transferlerine de mesaj gönderdi. Fazla uzatmadan sözü 46 yaşındaki çalıştırıcıya bırakıyoruz…
"İYİ BİR TAKIM KURACAKLARINI ANLATTILAR"
Konyaspor'da görevden ayrıldıktan kısa bir süre sonra maalesef deprem yaşandı ve lig başka bir hal aldı. Ben de o yarım dönem için çalışmayı düşünmedim. Yeterince dinlendik, Çaykur Rizespor'la görüştüğümüzde plan bizi ikna etti. İyi bir takım kuracaklarını anlattılar. Değişim istediklerini ve bu konuda bana güvendiklerini belirttiler. Ben de teklifi kabul ettim.
"ÇAYKUR RİZE İYİ OYNUYOR' DİYECEKLER"
Geldiğimiz günden beri kadro mühendisliği anlamında ekibimle çalışıyoruz. Şu an için hazır bir kadromuz var mı? Hayır, yok. Elimizde çok değerli genç oyuncular var ama ligin gerçeklerine uygun, özellikle üçüncü bölgede efektif işler yapabilecek isimlere ihtiyaç duyuyoruz. Transfere az bir zamanımız kaldı. Çaykur Rizespor'u ligin şartlarında yarışmacı bir takım haline getirmemiz lazım. Çok çalışarak, oyuncu grubuyla bütünleşerek, 'Çok iyi mücadele ediyorlar, iyi oynuyorlar' denilen bir takım haline getirmeye çalışacağız.
Taraftarın bana olan güvenini hissediyorum. Bunun bana yansıyan kısmı, büyük bir sorumluluk. Gösterilen desteğin karşılığını vermeliyim. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Hissettirilen güveni haklı çıkarmak için çok çalışıyoruz.
"KIRILMA NOKTASI TRABZONSPOR"
Trabzonspor tam bir kırılma maçıydı. Adana Demirspor karşısında iyi mücadele ettik ama son saniye talihsiz bir golle yenildik. Alanya maçında iyi mücadele ettik. Ama sahamızda 1 puan aldık. Oyuncuların yapabileceklerini görmesi adına güzel bir sonuca ihtiyaç vardı. Bizim için belirleyici maç, Trabzonspor galibiyeti oldu. Psikolojik eşikti ve sonra Karagümrük'ü de yenmeyi başardık.
Kadro hazırlığımız transfer dönemiyle bitmiş olacak. Ben yeni gelen oyuncuların da adaptasyonuyla birlikte yaklaşık 2 hafta sonra beraber hareket eden ve bunu saha içerisinde daha efektif işlere dönüştüren bir Çaykur Rizespor seyrettireceğimizi düşünüyorum.
"PAS OYUNUNDA İLERLEYECEĞİZ"
Şu ana kadarki analizim, sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var. Hedeflediğimiz keyif veren futboldan, dönem dönem örnekler verebiliyoruz. Kesitler sunuyoruz diyelim. Topu kaleciden alıp pas oyunuyla üçüncü bölgeye getiren takım olma yolunda daha zamanımız var ama bunun için de 2 ay sonra diyecek halim yok. İnşallah 15-20 günde bu noktalarda da ilerleyeceğiz.
Son dönemde ligde üste oynaması muhtemel takımlarla daha mütevazi takımlar arasındaki makasın daraldığını görmeye başlamıştık. Ama bu sene kağıt üzerinde çok iyi oyuncular geldi. Doğal şampiyon adayı olan takımlar çok önemli transferler yaptılar. Makasın açılmaması adına ne yapmak gerekir? Onlara karşı koyma adına çözümler geliştirmeye, taktikler geliştirmeye, saha içerisinde stratejiler geliştirmeye mecburuz. Sonuç olarak yıldızlar geldi ama her şey sahada belli olacak.
"FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ FİNALİ OLUR"
Türk takımları bu sene Avrupa'da iyi işler yapıyor. Sadece Adana Demirspor şanssız şekilde Konferans Ligi'ne veda etti. Onun dışında temsilcilerimiz üstün bir şekilde gruplara kaldılar. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde finale gidebilecek potansiyelleri var. Çünkü geçen seneki Konferans Ligi finaline baktığımızda Fiorentina ile West Ham United oynamıştı. Konferans Ligi'nde baş edilemez takımlar olmadığını görüyoruz. Galatasaray da Avrupa tecrübesi ve kültürü çok gelişmiş bir ekip. Çok iyi bir kadroları var. Onlar da gruptan çıkmayı zorlar. Bence Avrupa'da bahar ayına kadar gideriz.
"EŞİMLE KEŞFE ÇIKACAĞIZ"
Çok yoğun çalışmaktan Rize'nin doğal güzelliklerini istediği kadar göremediğini söyleyen İlhan Palut, eşi Duygu ile birlikte en kısa zamanda şehrin bilinmeyen yerlerini de keşfedeceklerini söyledi.