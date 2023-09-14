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Giriş Tarihi: 14.9.2023 23:59

Kayserisporlu futbolcu İlhan Parlak kariyerini sonlandırdı

AA
Kayserisporlu futbolcu İlhan Parlak kariyerini sonlandırdı

Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'da oynayan 36 yaşındaki İlhan Parlak, aktif kariyerini noktaladı.

Parlak, sosyal medya hesabından, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda kendi taraftarının önünde Kayserispor formasıyla olan bir fotoğrafını paylaşarak emeklilik kararını duyurdu.

Süper Lig kariyerinde 393 maça çıkarak 67 gol atıp, 33 yapan forvet oyuncusu Parlak, şunları aktardı:

"Futbolculuk kariyerimi başlangıcım olan Kayserispor formasıyla noktalamak istiyorum. Hikayemde emeği olan herkese teşekkür ederim. 50'den fazla teknik direktör ile çalışmış, Süper Lig'de en çok forma terletmiş sporculardan birisi olarak futbolun diğer alanlarında başarılı olmak için İngiltere'de çalışmalarıma başlayacağım. Sevgilerimle."

Kariyerine Kayserispor'da başlayan Parlak; Fenerbahçe, Ankaraspor, MKE Ankaragücü, Karabükspor, Kayseri Erciyesspor ve Gaziantepspor formaları giymişti.

Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Profesyonel futbol hayatına kulübümüzde başlayan, şanlı formamız altında 162 karşılaşmaya çıkan ve takım kaptanlığı görevini üstlenen ilhan Parlak'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kayserisporlu futbolcu İlhan Parlak kariyerini sonlandırdı
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