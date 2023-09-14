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Giriş Tarihi: 14.9.2023 16:43 Son Güncelleme: 14.9.2023 16:45

Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK'da

İHA
Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen ve Galatasaray ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandıran eski oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Gaziantep ekibi, kariyerinde toplam 245 resmi maça çıkarak 33 gol, 23 asistlik performans gösteren 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. 2018-2019 sezonunda da kulübümüzde forma giyen ve takımımızın Süper Lig'e çıkmasında büyük emekleri olan Oğulcan, Başkanımız Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyelerimiz Uğur Tosun ve Mustafa Kara'nın da katılımıyla kendisini kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Oğulcan'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

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Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK'da
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