Son dakika haberi: Trabzonspor’da Paul Onuachu başrol olmalı!

Trabzonspor forvete aradığı ismi Southampton'ın 2.01'lik devi Paul Onuachu ile buldu. Kariyeri "Bu adam yeni Lukaku gibi bir şey" diye yükseldi. Danimarka'nın Midtjylland takımından Belçika'nın Genk ekibine, oradan da Southampton'a hızlı bir yükseliş yaptı. Sözleşmesinde opsiyon olmaması olumsuz karşılansa da oyuncu, Türkiye pazarı için elit seviyede ve kulübü katkı alacağını düşündüğünden opsiyon koydurmuyor. Saha içinde tabi ki fiziksel kalitesini kullanmak gerekiyor. Bu da oyunu rakip yarı sahada oynayabilmekten geçiyor. Sırtı dönük, rakip stoperlerle boğuşması Trabzon'a konfor alanı sağlar. Bütün kurgu bunun üzerine olmalı.



BEKLENTİYİ AYARLAMAK, SABIR GÖSTERMEK LAZIM



Fiziğine göre biraz hantal ama günümüzde o fizik ve atletizme aynı anda sahip olan direkt elit kategoride yer buluyor. Bunun bilincinde hareket ederek o beklentiyi ayarlamak ve oyunu ona göre kurgulamak lazım. Trabzonspor yönetimi, hâlâ eksiklerin farkında ve bunları gidermeye çalışıyor. Birkaç defadır söylüyorum; başkanın, hocanın kafasındaki kadronun oluşabilmesi ve o kontratlardan çıkılabilmesi için Trabzonspor'un en az 2 transfer dönemine daha ihtiyacı var. Beklentiyi buna göre ayarlamak ve bu sabrı göstermek lazım.



