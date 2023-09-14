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Giriş Tarihi: 14.9.2023 20:29 Son Güncelleme: 14.9.2023 20:51

Son dakika: Real Madrid'de büyük skandal! 4 futbolcu çocuk istismarı şüphesiyle gözaltında

Son dakika: Real Madrid’de büyük skandal! 4 futbolcu çocuk istismarı şüphesiyle gözaltında

Reuters'ta yer alan habere göre, İspanyol polisi ismi açıklanmayan 4 Real Madrid oyuncusunu çocuklarla ilgili cinsel içerikli film paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Real Madrid altyapısında oynayan 4 futbolcunun çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Real Madrid yöneticileri durumla ilgili henüz açıklama yapmadı.

El Confidencial gazetesi daha önce kaynaklardan alıntı yaparak, gözaltına alınanların altyapı akademisi, yedek takım ve üçüncü takımdan üç oyuncu olduğunu ve davanın reşit olmayan çocuğun annesinin 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yaptığı Polis şikayetinden kaynaklandığını bildirmişti.

REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA

İspanyol kulübü, konuyla ilgili resmi açıklama paylaştı:

"Bir Castilla oyuncusu ve üç Real Madrid C oyuncusu, WhatsApp'ta özel bir videonun yayıldığı iddiasıyla ilgili bir şikayet üzerine ifade verdi. Kulüp, gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda, uygun önlemleri alacaktır."

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Son dakika: Real Madrid'de büyük skandal! 4 futbolcu çocuk istismarı şüphesiyle gözaltında
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