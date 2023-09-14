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Giriş Tarihi: 14.9.2023 20:33

TFF Genel Sekreterlik görevine M. Taner Senseven getirildi

İHA
TFF Genel Sekreterlik görevine M. Taner Senseven getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu, genel sekreterlik görevine M. Taner Senseven'in getirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), genel sekreterlik görevinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. TFF'den yapılan yazılı açıklamada, 10 yıldır Genel Sekreterlik görevini yürüten Kadir Kardaş'ın görevine TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak devam edeceği, Kardaş'ın yerine ise M. Taner Senseven'in getirildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde 10 yıldır Genel Sekreterlik görevini yürüten Kadir Kardaş, karşılıklı olarak varılan anlaşma ile 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren görevine TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak devam edecektir. Bu görevi kapsamında, UEFA Pazarlama Danışma Komitesi 1. Başkan Yardımcılığı ile UEFA Yönetişim ve Uyumluluk Komitesi üyeliği görevlerini de sürdürecektir. Kendisine bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılarının devamını dileriz. TFF Genel Sekreterlik görevine ise M. Taner Senseven getirilmiş olup, kendisine yeni görevinde başarılar dileriz."

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TFF Genel Sekreterlik görevine M. Taner Senseven getirildi
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