Arda Turan’dan Fatih Terim ve Simeone sözleri!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanyol MARCA Gazetesi'ne özel röportaj verdi. Turan, İspanyol basınına verdiği röportajda Fatih Terim hakkında da konuştu. Arda Turan, Atletico Madrid ve Simeone hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Terim hakkında da konuşan Arda Turan, tecrübeli teknik adamın etkilendiği yönünü açıkladı. Arda Turan'ın MARCA'ya verdiği röportaj şu şekilde:

"Futbol hayatımın en önemli parçasıydı, başarılarımı, mutluluğumu ve hayallerimi çocukluğumdan beri futbola borçluyum. Tüm duyguları yaşadım ama antrenörlüğe başladığımda bunun yepyeni bir dünya olduğunu gördüm. Şimdi sanki sıfırdan başlıyorum. Hedefim futbolcu olarak başardığımdan daha fazlasını başarmak. Burası sahadan çok farklı. Kariyerim boyunca edindiğim tüm tecrübeleri buraya taşımak ve her geçen gün kendimi geliştirerek hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Kariyerim boyunca çok önemli antrenörlerle çalıştım ve hepsinden çok şey öğrendim. Şimdi bu deneyimleri oyuncularıma aktarma zamanı. Bu uzun bir yol, öğrenecek çok şey ve kazanılacak çok deneyim var. Ama şu ana kadar antrenmanlarda hissettiklerimden çok memnunum. Mutluyum, umarım böyle devam eder.

"HERKESİN SONUNA KADAR SAVAŞTIĞI BİR GRUP YARATMAK İSTİYORUM"

Sisteminizi oyunculara açıklamak ve felsefenizi adapte etmek için biraz zamana ihtiyacınız var. Ligin bitimine az bir süre kalmasına rağmen geçen yıl bu anlamda çok faydalı oldu. Kulübü ve oyuncuları tanımak ve bu bilgilerle gelecek planlarımızı şekillendirmek için bir süreçti. Çok iyi hazırlandık, yeni oyuncular getirildi ve çok çabuk adapte oldular. Herkesin olmaktan mutlu olduğu, eğlendiği, öğrendiği ama sonuna kadar savaştığı bir grup yaratmak istiyorum. Sahadan kulübeye geçtim ama hayallerim hiç değişmedi. Futbolcuyken de kazanmak istiyordum, antrenörken de kazanmak istiyorum. O zaman da pes etmedim, şimdi de pes etmiyorum. Tek fark, şimdi tüm takımımın hayallerimi paylaşmasını sağlamak zorunda olmam. Oynadığım dönemde kendimden sorumluydum, şimdi ise herkesten sorumluyum. Ama hiçbir şey değişmiyor. Bir futbol felsefesine inanıyorum ve bunu geliştirmek için her detay üzerinde çalışıyorum. Sabahları tesislere gidiyorum, saatlerce maç izliyorum, analiz ediyorum ve notlar alıyorum. Yardımcılarımla bir araya geliyorum ve tartışıyoruz. Futbol çok dinamik bir spor. Her gün yeni yaklaşımlar ortaya çıkıyor ve ben de hepsini takip etmeye, öğrenmeye ve kendi fikrime uyarlamaya çalışıyorum.