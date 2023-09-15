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Giriş Tarihi: 15.9.2023 20:12

Başakşehir, Emmanuel Dennis transferini açıkladı

DHA
Başakşehir, Emmanuel Dennis transferini açıkladı

Başakşehir, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Nijeryalı santrforu Emmanuel Dennis'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Başakşehir, transferin son gününde kadrosuna takviye yaptı. İstanbul ekibi, son olarak Nottingham Forest forması giyen 25 yaşındaki santrfor Emmanuel Dennis'i sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest takımında forma giyen Emmanuel Bonaventure Dennis ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Emmanuel Bonaventure Dennis'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dennis, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla çıktığı 25 maça 2 gol atıp 3 asist yaptı.

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Başakşehir, Emmanuel Dennis transferini açıkladı
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