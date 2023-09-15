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Giriş Tarihi: 16.9.2023 00:58 Son Güncelleme: 16.9.2023 00:59

Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı

AA
Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftanın açılış maçında Allianz Arena'da Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih 7. dakikada Harry Kane'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Bayern Leverkusen bu gole 24. dakikada Alejandro Grimaldo'nun golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayern Münih 86. dakikada Leon Goretzka'nın topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.

Bayer Leverkusen 90+4. dakikada Exequiel Palacios ile penaltıda bir gol daha buldu ve karşılaşma 2-2 beraber sona erdi.

Zirve mücadelesi veren iki takım da puanını 10'a yükseltti.

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Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı
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