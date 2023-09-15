Nenad Bjelica: "Beşiktaş maçına hazırız"

Bordo-mavili kulübün Teknik Direktörü Nenad Bjelica, antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bjelica, Beşiktaş maçında takımına güvendiğini ifade ederek, "Hafta boyunca aramıza yeni katılan oyuncularımız oldu. Milli takımlardan dönen oyuncularımız da oldu. Denswil de aramıza katıldıktan sonra takım tamamlanmış olacak. Hafta boyunca iyi bir çalışma fırsatı bulduk ve iyi hazırlandığımızı söyleyebilirim" dedi.

Son olarak Umut Güneş ve Ognjen Bakic'in takıma katıldığını belirten Hırvat teknik adam, takımın son durumu ile ilgili olarak, "Bakic, 3 ay boyunca bizimle olacak. Bakic'e oynayabileceği bir takım bakıyoruz ama olmaz ise geleceğe yönelik bizimle hazırlıklarını sürdürecek. Berat Özdemir, Nicolas Pepe, Batista Mendy ve Paul Onuachu aramıza katıldı. Transfer dönemi devam ediyor. Kiralık gelecek veya gidecek oyuncular da olabilir. Takımımız şu an hazır halde çalışmalarına devam ediyor. Nicolas Pepe uzun süredir takım idmanlarından ayrı idi. Onun için bir süreç devam ediyor. Dün antrenman sonrası ufak bir rahatsızlığı oldu. Çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. Pazar günü bizimle olup olamayacağını göreceğiz. Bu oyuncuları aramıza katabildiğimiz için ben de çok mutluyum. Bu oyuncular Trabzonspor'u seçtiler ve takımımızı eskisinden daha güçlü bir hale getireceğiz. İlk aylarda aramızda olan arkadaşlarımız ile birlikte rekabet sayesinde takımı üste çıkaracağız. Bu seneki transferler ile birlikte iyi bir karışım elde ettik. Genç ve uluslararası arenalarda önemli işler yapan oyuncuları aramızda kattık" şeklinde konuştu.