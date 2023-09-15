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Giriş Tarihi: 15.9.2023 22:34

Samsunspor, Mickael Tırpan'ı transfer etti

İHA
Samsunspor, Mickael Tırpan’ı transfer etti

Samsunspor, son transferini 6 numara bölgesine yaptı. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Türk statüsündeki Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı ekipten transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son Kasımpaşa SK takımında oynayan Mickael Sylvain Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" ifadelerini kullandı.

Futbola Dender altyapısında başlayan Tırpan, daha sonra sırasıyla Francs Borains, Seraing Utd, Mouscron, Eupen, Lokeren, Fortuna Sittard ve Kasımpaşa formalarını giydi. 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde çıktığı 276 maçta 10 kez de gol sevinci yaşadı.

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Samsunspor, Mickael Tırpan'ı transfer etti
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