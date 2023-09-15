Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor, Fode Koita’yı kadrosuna kattı! Trabzonspor'dan fesih açıklaması...
Giriş Tarihi: 15.9.2023 20:32

Sivasspor, Fode Koita’yı kadrosuna kattı! Trabzonspor'dan fesih açıklaması...

İHA
Sivasspor, Fode Koita’yı kadrosuna kattı! Trabzonspor’dan fesih açıklaması...

EY Sivasspor, 32 yaşındaki Gineli forvet oyuncusu Fode Koita'yı renklerine bağlarken Trabzonspor, oyuncu ile sözleşmenin feshedildiğini ve ödenecek tutarı açıkladı.

Sivasspor, forvet oyuncusu Fode Koita ile 2023-24 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Gineli futbolcu, İstanbul'da Sivasspor As Başkanı Yusuf Bozatlı'nın katılımı ile resmi sözleşmeye imza attı.

Futbola Montpellier altyapısında başlayan Koita, ardından Lens, Le Havre AC, SM Caen ve Blackburn Rovers takımlarının formalarını giydi. 2016 yılında Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye macerasına başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2021 yılında ise Trabzonspor'a transfer oldu.

Süper Lig'de 132 maça çıkan Koita, 30 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.

TRABZONSPOR AÇIKLADI

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Fode Koita arasındaki 28.06.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanılırken, oyuncuya 1.1 milyon Euro feshi bedeli ödeneceği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Koca "Endişelenmeye gerek yok" diyerek duyurdu: Türkiye'de Eris varyantı 9 kişide görüldü
İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar
Son dakika: Başkan Erdoğan "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu! Ek ders ücretinde yüzde 25 artış
Başkan Erdoğan: Yeni bir çağın ayak sesleri duyuluyor!
Son dakika: Özgür Özel adaylığını bu sözlerle duyurdu: CHP yönetimi yenilginin sorumluluğunu almadı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Erdoğan’a trilyon dolarlık ilgi...
Faik Bey’in yeğeni yok muydu?
Başkan Erdoğan ile Macron arasında gülümseten diyalog: Gelecektin, gel de konuşalım
Yeni ve sivil bir anayasa mümkün mü?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor, Fode Koita’yı kadrosuna kattı! Trabzonspor'dan fesih açıklaması...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA