SON DAKİKA | Galatasaray transferi resmen açıkladı! İşte Eyüp Aydın’ın maliyeti...

Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

3 yıllık sözleşme imzalanan futbolcuya 2023/2024 sezonu için net 6.900.000 TL, 2024/2025 sezonu için net 9.345.000 TL ve 2025/2026 sezonu için net 10.062.500 TL maaş ödenecek.

"FUTBOL OYNAMA SEBEBİM"

Eyüp Aydın kendisi için hazırlanan transfer videosunda, "Ben kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. Tuttuğum takım, çocukluk aşkım; futbol oynama sebebim aslında... Onun sayesinde burada olmak çok güzel bir duygu yani tarif edilemez." ifadelerini kullandı.