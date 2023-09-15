Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Galatasaray transferi resmen açıkladı! İşte Eyüp Aydın'ın maliyeti...
Giriş Tarihi: 15.9.2023 21:22 Son Güncelleme: 15.9.2023 21:28

SON DAKİKA | Galatasaray transferi resmen açıkladı! İşte Eyüp Aydın'ın maliyeti...

SON DAKİKA | Galatasaray transferi resmen açıkladı! İşte Eyüp Aydın’ın maliyeti...

Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

3 yıllık sözleşme imzalanan futbolcuya 2023/2024 sezonu için net 6.900.000 TL, 2024/2025 sezonu için net 9.345.000 TL ve 2025/2026 sezonu için net 10.062.500 TL maaş ödenecek.

"FUTBOL OYNAMA SEBEBİM"

Eyüp Aydın kendisi için hazırlanan transfer videosunda, "Ben kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. Tuttuğum takım, çocukluk aşkım; futbol oynama sebebim aslında... Onun sayesinde burada olmak çok güzel bir duygu yani tarif edilemez." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Galatasaray transferi resmen açıkladı! İşte Eyüp Aydın'ın maliyeti...
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