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Giriş Tarihi: 15.9.2023 10:42

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Enis Bardhi fırtınası! Beşiktaş'a karşı en büyük koz olacak

UĞUR ÇEM
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Enis Bardhi fırtınası! Beşiktaş’a karşı en büyük koz olacak

Son dakika Trabzonspor haberleri: Rize ve Kasımpaşa maçlarında çıkış yapan, milli takımda coşan Enis Bardhi, Kartal’a bileniyor.

Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Enis Bardhi, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çıta yükseltti. Çaykur Rize maçında asist yapan ve Kasımpaşa karşılaşmasında attığı 2 golü ile yıldızlaşan oyuncu milli takım arasını da boş geçmedi.

Kuzey Makedonya'nın İtalya ile 1-1 berabere kaldığı maçta ağları bulup 2-0 kazanılan Malta mücadelesinde de 2 kez gol pası veren 28 yaşındaki oyuncu, derbide de hocasının en büyük silahı olacak.

Dün takımla birlikte antrenmanlara başlayan Bardhi ile Bjelica görüşme de yaptı. Hırvat çalıştırıcı, deneyimli oyuncudan Beşiktaş savunmasını hızlı hücumlar ve paslarla hazırlıksız yakalamasını istedi.

TEK RAKİBİ MBAPPE

Trabzonspor'a geldiği günden beri taraftarın en sevdiği isimlerden olan Mahmoud Trezeguet, hızıyla da farkını ortaya koydu. Mısırlı yıldız, Nijerya spor sitesi Legit.ng'nin hazırladığı dünyanın en hızlı oyuncuları listesinde 37.5 kilometre depar hızı ile 3. oldu. PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, 38 kilometreyle zirvede yer alırken ikinci basamakta Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker (37.8 km) bulunuyor.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Enis Bardhi fırtınası! Beşiktaş'a karşı en büyük koz olacak
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