Trabzonspor’da Batuhan Kör, 1461 Trabzon’a transfer oluyor

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Batuhan Kör, TFF 2'nci Lig ekiplerinden 1461 Trabzon ile prensip anlaşmasına vardı. Süper Lig takımlarından Ümraniyespor'a transfer olacağı iddia edilen 22 yaşındaki santrfor, geçen sezon da kiralık oynadığı 1461 Trabzon'da yeniden forma giymeye hazırlanıyor.



2021-22 sezonu devre arasında Bursaspor'dan bonservisle transfer edilen genç yetenek, önce Manisaspor'a, sonra da 1461 Trabzon'da kiralık olarak gönderilmişti. Karadeniz ekibinde forma şansı bulamayan genç oyuncu Trabzonspor'la toplam 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.