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Giriş Tarihi: 16.9.2023 12:51

Beşiktaş'ın borcu yaklaşık 6 milyar 697 milyon lira olarak açıklandı

Beşiktaş’ın borcu yaklaşık 6 milyar 697 milyon lira olarak açıklandı

Beşiktaş Kulübünün borcunun, 6 milyar 696 milyon 974 bin 534 lira olduğu duyuruldu.

Beşiktaş Kulübünün borcunun, 6 milyar 696 milyon 974 bin 534 lira olduğu duyuruldu.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2023 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 itibarıyla borcunun 6 milyar 696 milyon 974 bin 534 lira olduğunu kaydetti.

Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, borcun açıklanmasının öncesinde yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı keulübün borcunun kontrol edilebildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın değişmeye ihtiyacı var. Geleneksel yönetim şekliyle, geleneksel gelirleriyle finansal tablonun döndürülmez olduğunu görüyoruz. Son divan kurulu toplantısında borcun kontrol edilebildiğini söylemiştik. 6,9 milyar brüt, 6,7 milyar TL de net borcumuz var. Bunun da yarısı finansal borçlardan oluşuyor. Bu planlamada ilk olarak borcu yönetmek ve kontrol etmemiz gerekiyordu, birinci aşamayı tamamladık. Beşiktaş'ın finansal olarak başarılı olması, sürdürülebilir başarının en temel kriteri olan finansal sürdürülebilirliği sağlamak için gelirleri arttırmamız gerekiyor. Beşiktaşlılar olarak artık kavgayı bırakmamız gerekiyor. Biz ayrıştığımız sürece dışarıda rekabet edemeyiz. Beşiktaş'ın hedefinin sadece Türkiye'de kupa olmaması gerekiyor. Beşiktaş'ın Avrupa'da da kupayı hedeflemesi lazım. Türk sporundaki gelirlerin yüzde 60'ı artık sabit. Ticari gelirler ise sizin kontrolünüzde. Beşiktaş'ın avro bazında 240 milyon avro civarı borcu var. Beşiktaş 2017 yılında 220 milyon avro gelir elde etti. Beşiktaş'ın potansiyel geliri bugünkü borcu kadar. Potansiyelimizi kullanabiliriz."

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Beşiktaş'ın borcu yaklaşık 6 milyar 697 milyon lira olarak açıklandı
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