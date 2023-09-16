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Giriş Tarihi: 16.9.2023 23:27

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri yenişemedi

İHA
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri yenişemedi

Danimarka Süper Ligi'nin 8. hafta maçında Galatasaray'ın rakibi Kopenhag ile Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Çarşamba günü konuk edeceği Kopenhag ile Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk mücadelesinde Perşembe günü karşılaşacağı Nordsjaelland, Danimarka Ligi'nin 8. haftasında karşı karşıya geldi. Right to Dream Park'ta oynanan müsabakaya hızlı başlayan Kopenhag, 16. dakikada Oskarsson'un golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 27. dakikasında Nordsjaelland, Tverskov'un golüyle beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci devreye de etkili başlayan Kopenhag, 54. dakikada Elyounoussi'nin kaydettiği golle tekrar öne geçti. 62. dakikada Nordsjaelland, Frese'nin bulduğu golle bir kez daha beraberliği yakaladı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonuçla ligde puanını 19'a yükselten Kopenhag, liderliğini sürdürdü. Nordsjaelland ise 17 puana ikinci sırada yer aldı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri yenişemedi
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