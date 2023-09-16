Galatasaray’da şov başlıyor!

Milli maçlar için verilen arada yeni transferlerinin de katılımı sonrasında G.Saray ideal kadrosuna kavuştu. Lig ve Avrupa'da 22 günde 7 kritik maça çıkacak olan Aslan, bu periyoda bugün 20.00'de evinde Samsun karşılaşması ile başlıyor. Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile 7 puan alan ve eksik maçı ile yola devam eden G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı öncesinde moral arıyor. Hakim Ziyech ve Ndombele, Samsunspor müsabakasının kadrosunda olacak ve oyunun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulacak.