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Giriş Tarihi: 16.9.2023 20:54

Serie A'da Juventus, Lazio engelini 3 golle aştı

AA
Serie A’da Juventus, Lazio engelini 3 golle aştı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında Juventus, konuk ettiği Lazio'yu 3-1 yendi.

Ligin iddialı iki ekibi, haftanın açılış maçında Torino'daki Allianz Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi Juventus, 10. dakikada Sırp futbolcusu Dusan Vlahovic ile 1-0 öne geçerken, 26. dakikada Federico Chiesa, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 64. dakikasında konuk Lazio, İspanyol oyuncusu Luis Alberto ile farkı 1'e indirdi: 2-1.

67. dakikada Juventus'ta Vlahovic, bir kez daha sahneye çıkarak, farkı yeniden 2'ye taşıdı: 3-1.

Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Juventus, Lazio'yu 3-1 yenerek, puanını 10'a çıkardı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla maç fazlasıyla ligde liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Sezona istediği gibi başlayamayan Lazio ise ligde 4. maçında 3. mağlubiyetini aldı. Başkent ekibi Lazio, 3 puanla 15. sırada yer aldı.

Bu arada, Juventus kadrosundaki Türk futbolcu Kenan Yıldız, yedek soyunduğu Lazio maçında görev almadı.

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Serie A'da Juventus, Lazio engelini 3 golle aştı
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