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Giriş Tarihi: 16.9.2023 12:49

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar döndü, Trabzon deplasmanında yer alacak

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar döndü, Trabzon deplasmanında yer alacak

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar dün gece İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar dün gece İstanbul'a geldi.

Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden Aboubakar'ın İstanbul'a kısa sürede dönüp dönemeyeceği ve Trabzonspor maçında yer alıp alamayacağı merak ediliyordu.

Kulüpten yapılan açıklamada Kamerunlu oyuncunun İstanbul'a geldiği ve Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirilen son antrenmanda yer aldığı bildirildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Trabzon deplasmanı kafilesine Kamerunlu golcüyü alması bekleniyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar döndü, Trabzon deplasmanında yer alacak
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