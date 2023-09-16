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Giriş Tarihi: 16.9.2023 12:37

Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun hazır kıta!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun hazır kıta!

Son dakika Beşiktaş haberi: İdmanlardaki performansı yeterli seviyede görülen 32 yaşındaki milli futbolcu, fiziksel olarak 60-70 dakikayı çıkarabilecek duruma geldi. Kendine güvenen Cenk, Şenol Güneş’ten forma bekliyor.

Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta zorlu mücadele öncesi yaşanan Vincent Aboubakar gelişmesi planlarda belirsizliğe neden oldu. Kamerun Milli Takımı ile oynadığı maçların ardından ailesindeki sağlık sorunu nedeniyle yönetim ve teknik heyetten izin alarak Fransa'ya giden golcü futbolcunun en geç bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Ancak her ihtimali gözeten siyah-beyazlılarda teknik heyet, Cenk Tosun'un üzerine titriyor.

SON 3 KARŞILAŞMADA SADECE 26 DAKİKA OYNADI

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından takıma katılan ve kademeli olarak dönüşe başlayan Tosun Paşa'nın aynı sorunu yaşamaması için tedbirli gidiliyordu. Son 3 maçta sonradan oyuna giren ve 26 dakika sahada kalan 32 yaşındaki oyuncu, milli arada fiziksel olarak daha iyi noktaya geldi. Artık ilk 11'de forma giymeye hazır olduğu aktarılan Cenk'in, 60-70 dakikayı çıkarabileceği öğrenildi. Şenol Güneş, Cenk ile Aboubakar arasındaki tercihini yarın yapacak.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun hazır kıta!
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