Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Geleceğin aslanları
Giriş Tarihi: 16.9.2023 12:34

Son dakika Galatasaray haberi: Geleceğin aslanları

ÇAĞDAŞ HALICI
Son dakika Galatasaray haberi: Geleceğin aslanları

Altyapısına 16 yaşındaki Efe Eriş ve Mustafa Kürşat Tümay takviyeleri yapan Galatasaray, 19’luk Eyüp Aydın’ı da renklerine bağlarken Beknaz’la da sözleşme yeniledi. Galatasaray bu futbolculardan büyük beklenti içerisinde...

Üst üste ikinci şampiyonluk ve Devler Ligi'nde başarı için kadrosuna yıldız üstüne yıldız katan G.Saray, aynı zamanda gençleşme operasyonuna da imza attı. Daha önce Efe Eriş (16), Mustafa Kürşat Tümay (16) ve Siraçhan Nas'ı (21) renklerine sağlayan sarı-kırmızılılar, dün de 19 yaşındaki Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. Cimbom ayrıca U18 takımındaki Beknaz Almazbekov ile de 3 yıllık yeni kontrat imzaladı.

BİR TEK SİRAÇHAN KİRALANDI

Siraçhan Nas'ı kiralık olarak Ümraniyespor'a gönderen Aslan, orta saha Efe ve santrfor Mustafa'yı da U17 takımında kullanıyor. Galatasaray bu takviyeleri geleceğe yatırım amacıyla gerçekleştirdi. Yetenekli oyuncuların kendilerini geliştirmesi ve potansiyellerini yükseltip yüklü bir bonservis bedeli kazanılması planlanıyor.

3 YILDA TOPLAM 26 MILYON TL ALACAK

Galatasaray, 19 yaşındaki orta saha Eyüp Aydın'ın transferi için Bayern Münih'e 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. 3 yıllık sözleşme imzalanan futbolcu da toplam 26 milyon TL ücret alacak.

BİR SEZONDA 100 GOL ATTI

G.SARAY'IN Silivrispor altyapısından kadrosuna kattığı Mustafa Kürşat Tümay, büyük bir başarıya imza atmıştı. 17 yaşındaki forvet, geçen sezon forma giydiği U16, U17 ve U18 kategorilerinde 38 maçta ter dökmüş ve 100 gol kaydetmişti. Mustafa'nın sözleşmesinde, Silivrispor'a sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Sosyal medyada camide alkol kullandığı görüntüleri paylaşan şüpheli yakalandı
Son dakika: Macron Fransa'yı şoke eden haberi duyurdu! Nijer Büyükelçi'yi rehin aldı
İBB'nin sabotajcı iftirası attığı vatandaş: Yargı önünde hesaplaşacağız
Dehşete düşüren görüntü: Başı, eli ve ayağı olmayan kadın cesedi sahile vurdu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kim kimi terk etti?
Bakan Şimşek: 2026'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacağız
CHP’yi kayyum kurtarır
CHP’de ‘Özel’ tiyatro
SON DAKİKA | Meteoroloji Editörü ve müzisyen Gökhan Abur hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: Geleceğin aslanları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA