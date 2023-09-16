Son dakika Galatasaray haberi: Geleceğin aslanları

Üst üste ikinci şampiyonluk ve Devler Ligi'nde başarı için kadrosuna yıldız üstüne yıldız katan G.Saray, aynı zamanda gençleşme operasyonuna da imza attı. Daha önce Efe Eriş (16), Mustafa Kürşat Tümay (16) ve Siraçhan Nas'ı (21) renklerine sağlayan sarı-kırmızılılar, dün de 19 yaşındaki Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. Cimbom ayrıca U18 takımındaki Beknaz Almazbekov ile de 3 yıllık yeni kontrat imzaladı.



BİR TEK SİRAÇHAN KİRALANDI



Siraçhan Nas'ı kiralık olarak Ümraniyespor'a gönderen Aslan, orta saha Efe ve santrfor Mustafa'yı da U17 takımında kullanıyor. Galatasaray bu takviyeleri geleceğe yatırım amacıyla gerçekleştirdi. Yetenekli oyuncuların kendilerini geliştirmesi ve potansiyellerini yükseltip yüklü bir bonservis bedeli kazanılması planlanıyor.



3 YILDA TOPLAM 26 MILYON TL ALACAK



Galatasaray, 19 yaşındaki orta saha Eyüp Aydın'ın transferi için Bayern Münih'e 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. 3 yıllık sözleşme imzalanan futbolcu da toplam 26 milyon TL ücret alacak.



BİR SEZONDA 100 GOL ATTI



G.SARAY'IN Silivrispor altyapısından kadrosuna kattığı Mustafa Kürşat Tümay, büyük bir başarıya imza atmıştı. 17 yaşındaki forvet, geçen sezon forma giydiği U16, U17 ve U18 kategorilerinde 38 maçta ter dökmüş ve 100 gol kaydetmişti. Mustafa'nın sözleşmesinde, Silivrispor'a sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi bulunuyor.