Dev randevu! Trabzonspor’un konuğu Beşiktaş...

Süper Lig'in 5. haftası dev bir buluşmaya sahne oluyor. Trabzonspor, G.Saray'dan sonra sezonun ikinci büyük maçında Papara Park'ta Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. İkinci haftada İstanbul'da Galatasaray'a 2-0 yenilen Fırtına, seyircisi önünde galip gelip, büyük maç şanssızlığına son vermek istiyor. Ligde 9 aydır derbi kazanamayan bordo-mavililer, Beşiktaş'a karşı da son yıllarda büyük talihsizlik yaşıyor.

eKazanması halinde siyah-beyazlı rakibinden 1 yıl 5 ay sonra 3 puanı alacak. Süper Lig'de 18 maçtır kaybetmeyen (14G-4B) İstanbul temsilcisinin hedefi ise serisine Trabzonspor'u da eklemek. Karadeniz ekibinde Orsic, Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları var. Pepe'nin durumu maç saati belli olacak. Beşiktaş'ta yeni transfer Tayfur Bingöl ve sakatlığı geçen Ghezzal kafilede yer alırken, bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan Amartey ile Tayyip Talha, Trabzon'a götürülmedi.



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Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, ligde bu sezon 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.



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Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş bu sezon Avrupa'da 6'da 6 yaparken, ligde 2 galibiyet, bir beraberlik yaşadı. Hiç yenilmedi.