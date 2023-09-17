Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Monaco, uzatmalarda yediği golle galibiyeti kaçırdı
Giriş Tarihi: 17.9.2023 17:13

Monaco, uzatmalarda yediği golle galibiyeti kaçırdı

AA
Monaco, uzatmalarda yediği golle galibiyeti kaçırdı

Ligue 1 takımlarından Monaco, uzatmalarda yediği golle deplasmanda Lorient ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 5. hafta mücadelesinde, sezona iyi başlayan Monaco, Moustoir Stadı'nda Lorient'e konuk oldu. Ev sahibi ekip, 2. dakikada Aiyegun Tosin'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti.

Ataklarını sıklaştıran Monaco, 17. dakikada Aleksandr Golovin, 69. dakikada Folarin Balogun'un golleriyle skorda 2-1 üstünlük yakaladı. Lorient adına 90+8. dakikada fileleri havalandıran Romain Faivre, durumu 2-2'ye getirdi ve karşılaşma, bu skorla sonuçlandı.

Bu galibiyetle puanını 11'e çıkaran Monaco, liderliğini sürdürdü. Lorient ise 6 puanla 11. sırada yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
SON DAKİKA: Camide alkol kullanan o şüpheli tutuklandı
Son dakika: İstanbul'da Kapalıçarşı'da yangın paniği
‘Ne güzel evlat yetiştirmişsiniz’
Son dakika haberleri: Galatasaray taraftarı önünde kazandı! Yeni transferler Samsunspor karşısında şov yaptı…
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! "İttifakı kendi için tasarladı"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'ın resti sonrası dikkat çeken çıkış: AB bunu hiç istemez!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AP'nin raporuna çok sert tepki: Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz!
Mesele maske değil sen hâlâ anlamadın mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Monaco, uzatmalarda yediği golle galibiyeti kaçırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA