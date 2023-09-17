Şenol Güneş’ten Trabzonspor maçı sonrası fikstür isyanı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuna yavaş tempoda başladıklarını belirterek, "Takım içinde çok yavaş tempoda oynana oyunda da beklenmeyen şekilde hatalı yediğimiz 2 gol vardı. Rakibin direncini artırdı. Rakibin motivasyonu sertlikle birleşince bunu başarıya dönüştürdü. Biz daha yumuşak oynadık. Kazanma hırsımızı sahaya yansıtamadık. Maçı kaybettik, üzgünüz ama bizim takım iyi oyunculardan kurulu bir takım, hepsinin bundan daha iyi bir performansta oynayacağını biliyorum. Maçtan önce görüntüleri iyi olsa bile bunu sahaya yansıtamadık" dedi.

Milli Takımlarda bulunan oyuncularla birlikte kısa bir çalışma süresine seyahatlerinde eklenmesiyle olumsuz bir durum oluştuğunu belirten Güneş, " Bundan sonraki milli arada Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Diğer milli aradan sonra da Samsunspor maçına gideceğiz. Kendi sahanda oynamak avantajlı, psikolojik olarak da avantajlı, bu akşam hücumda etkili değildik rakibin sert oyununa karşılık veremedik. Kaybettik üzgünüz" ifadelerini kullandı

Beşiktaş'ın 22 günlük sürede 7 maç oynayacağının hatırlatılması üzerine Güneş, "Zorlu değil alınan bir karar varsa buna uyacağız. Daha önce nasıl bizim Adana Demirspor maçını tehir ettilerse şimdi de o araya koydular. Samsunspor'da tehir ettiler daha geçe koydular. Avrupa'ya girmemiz garanti olduktan sonra istedikleri gibi karar aldılar. Bunlara diyecek bir şeyimiz yok. Alınan kararlara uyacağız. Bu zorlu fikstürde takımı değiştirerek oynatmak zorundayız. Başka çözüm bulamayız. Şikayet etmeye gerek yok alınan kararlar bu. Doğru karar-yanlış karar daha önce niye tehir ettiler onu da bilmiyorum. Avrupa'ya girmemiz için biz talep etmiyoruz ki sen karar veriyorsun. Diyecek bir şeyimiz yok" diye konuştu.

Şenol Güneş, 'Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'Bu sene şampiyon biz olacağız' sözleri takım üzerinde baskı oluşturuyor mu?' sorusuna ise, " Büyük takımların hepsi şampiyonluğa oynar. Söylemeye gerek yok. Söylemiş olması da ayıpta değil. Doğrudur bu maçı kaybettik ama yarışta biz varız. Kendimizde eksik görmüyoruz. Yarış devam ediyor. Bizim gibi takımlar zaten şampiyonluk için yarışıyor" cevabını verdi.