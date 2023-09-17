Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar geldi herkes rahatladı
Giriş Tarihi: 17.9.2023 08:31

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar geldi herkes rahatladı

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar geldi herkes rahatladı

Son dakika Beşiktaş haberi: Kamerun Milli Takımı ile oynadığı maçlar sonrasında oğlunun hastalığı sebebiyle ekstra izin isteyen Aboubakar soluğu Fransa'da ailesinin yanında almıştı. Tecrübeli futbolcu dün sabah yapılan son taktik idmanında bulundu ve Trabzon'a gitti. Kamerunlu'nun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına maç öncesi Şenol Güneş karar verecek.

Kamerun Milli Takımı ile oynadığı maçlar sonrasında oğlunun hastalığı sebebiyle ekstra izin isteyen Aboubakar soluğu Fransa'da ailesinin yanında almıştı. Tecrübeli futbolcu dün sabah yapılan son taktik idmanında bulundu ve Trabzon'a gitti. Kamerunlu'nun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına maç öncesi Şenol Güneş karar verecek.

3. YERLİDE NECİP ÖNDE

Beşiktaş'ta merak edilen konulardan biri de Mert Günok ile Salih Uçan dışında 3. yerlinin kim olacağıydı. Aboubakar'ın dönüşüyle Cenk'in yedek soyunması bekleniyor. Bel ağrısı olan Amartey kadroda yok. Bailly'nin maç eksiği nedeniyle Colley'in partnerinin Necip olması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
SON DAKİKA: Camide alkol kullanan o şüpheli tutuklandı
Son dakika: İstanbul'da Kapalıçarşı'da yangın paniği
Son dakika haberleri: Galatasaray taraftarı önünde kazandı! Yeni transferler Samsunspor karşısında şov yaptı…
Başkan Erdoğan'ın resti sonrası dikkat çeken çıkış: AB bunu hiç istemez!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AP'nin raporuna çok sert tepki: Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz!
‘Ne güzel evlat yetiştirmişsiniz’
Libya'daki sel felaketi sonrası OHAL ilan edildi: 1 yıl sürecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zehir tacirlerine darbe! Bakan Yerlikaya ilde gerçekleştirilen dev operasyonu duyurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar geldi herkes rahatladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA