Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar geldi herkes rahatladı

Kamerun Milli Takımı ile oynadığı maçlar sonrasında oğlunun hastalığı sebebiyle ekstra izin isteyen Aboubakar soluğu Fransa'da ailesinin yanında almıştı. Tecrübeli futbolcu dün sabah yapılan son taktik idmanında bulundu ve Trabzon'a gitti. Kamerunlu'nun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına maç öncesi Şenol Güneş karar verecek.



3. YERLİDE NECİP ÖNDE



Beşiktaş'ta merak edilen konulardan biri de Mert Günok ile Salih Uçan dışında 3. yerlinin kim olacağıydı. Aboubakar'ın dönüşüyle Cenk'in yedek soyunması bekleniyor. Bel ağrısı olan Amartey kadroda yok. Bailly'nin maç eksiği nedeniyle Colley'in partnerinin Necip olması bekleniyor.