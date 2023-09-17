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Giriş Tarihi: 17.9.2023 17:19 Son Güncelleme: 17.9.2023 17:43

Son dakika: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Maça devam edemedi...

Son dakika: Fenerbahçe’de Cengiz Ünder şoku! Maça devam edemedi...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Fenebahçe'nin yeni transferi milli oyuncu Cengiz Ünder yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşırken, müsabakanın başında Cengiz Ünder sakatlık geçirdi.

Milli oyuncu, maçın 3. dakikasında top sürerken kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisini yere bıraktı. Sahada yapılan kontrollerin ardından Cengiz Ünder, oyuna devam edemedi.

DOMİNİK LİVAKOVİC İLK KEZ

Yeni sezon planlaması kapsamında Dinamo Zagreb'ten transfer edilen Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Antalyaspor karşısında maça çıktı.



310 GÜN SONRA GÜNDÜZ MAÇI

Fenerbahçe, Süper Lig'de 310 gün sonra sahasında gündüz maçına çıktı. Kanarya, son olarak geçtiğimiz sezonun 14. haftasında Giresunspor ile gündüz müsabakasında karşılaşmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Maça devam edemedi...
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