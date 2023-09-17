Son dakika: Fenerbahçe’de Cengiz Ünder şoku! Maça devam edemedi...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşırken, müsabakanın başında Cengiz Ünder sakatlık geçirdi.
Milli oyuncu, maçın 3. dakikasında top sürerken kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisini yere bıraktı. Sahada yapılan kontrollerin ardından Cengiz Ünder, oyuna devam edemedi.
310 GÜN SONRA GÜNDÜZ MAÇI
Fenerbahçe, Süper Lig'de 310 gün sonra sahasında gündüz maçına çıktı. Kanarya, son olarak geçtiğimiz sezonun 14. haftasında Giresunspor ile gündüz müsabakasında karşılaşmıştı.