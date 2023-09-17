Son dakika Galatasaray haberi: İmza Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor… İlk yarıda attığı iki golle takımını rahatlatan milli futbolcu, 1 de asist yapıp gecenin de kahramanı oldu. 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun dört lig maçı ile birlikte son 8 karşılaşmada 3 kez ağları sarsıp 9 kez de asist yaptı. Kerem toplamda 8 maçta 12 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı.



'ICARDI'NİN ROLÜNÜ ÇALDIM'



Maçın kahramanı Kerem Aktürkoğlu, Arjantinli yıldıza maçın ardından mesaj yolladı: "Milli takımda yaşadığım olaydan sonra kendime yavaş yavaş geliyorum. (Ermenistan maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı) Gezgin oynamayı daha çok seviyorum. Çizgide kanat oyuncusu değilim. Bunun faydasını gördük. İcardi'nin olması gereken yerde ben oldum, rol çaldım."