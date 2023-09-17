Son dakika Trabzonspor haberi: Yıldızlar için ilk heyecan

82 gün süren yaz transfer dönemini 10'u yabancı, 6'sı yerli toplam 16 transferle kapatan Trabzonspor, milli arada tam anlamıyla gaza bastı. Southampton'dan kiralanan Nijeryalı forvet Paul Onuachu, ön libero Batista Mendy ile yerli transferler Berat Özdemir ve Umut Güneş, Beşiktaş maçıyla ilk kez kadroda yer alacak. Sakatlığı bulunan Pepe için son karar maç saatinde verilecek. Oynamasına engel bir durum olmazsa Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, ilk kez taraftarın karşısına çıkacak. Sezona istediği gibi başlayamayan bordo-mavililer, Beşiktaş karşılaşmasıyla çıkışa geçmek istiyor.



ALTYAPIYA YAKIN TAKİP YAKIN



Trabzonspor U19 takımının Samsunspor U19 ile Kadir Özcan Tesisleri'nde oynadığı maçı, bordo- mavili takımın Hırvat hocası Nenad Bjelica da takip etti. 2-2 sona eren karşılaşmayı saha kenarına atılan sandalyede izleyen Bjelica genç yeteneklerin performansını canlı canlı görmüş oldu.



HAYALET EKRAN UYARISI



Papara Park Stadı yeni adıyla ilk kez büyük bir maça ev sahipliği yapacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla mücadeleyi Beşiktaş taraftarı stattan izleyemeyecek. Trabzonspor Kulübü, karşılaşmaya gelecek taraftarına bir dizi uyarılarda bulundu. En dikkat çekeni ise telefonların hayalet ekran veya koyu renk kaplama içermemesiydi. Bu durumun turnike girişlerinde soruna neden olduğuna vurgu yapıldı.