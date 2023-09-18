Atılay Canel: "Gol atanın kazanacağı bir maçtı"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan Fatih Karagümrük, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Oyuna iyi başladığımızı düşünüyorum. Henüz 2. dakikada yüzde yüzlük bir pozisyon kaçırdık. Daha sonraki dakikalar iki taraf için de ortada geçen bir maç oldu. Maçın son 15 dakikası oldukça hareketli ve heyecanlı geçti. Gol atanın kazanacağı bir maçtı. Takım olarak inşallah daha iyi olacağız" diye konuştu.

Hatayspor lehine verilen penaltı pozisyonu hakkında da konuşan Atılay Canel, "Penaltı pozisyonunda hakem kararını yorumculara bırakıyorum. Bakalım nasıl yorumlayacaklar. Sonrasında rakip penaltıyı kaçırdı zaten. İlahi adalet diyorum" açıklamalarında bulundu.