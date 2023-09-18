Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid La Liga'da 5'te 5 yaptı
Giriş Tarihi: 18.9.2023 10:52

Real Madrid La Liga'da 5'te 5 yaptı

AA
Real Madrid La Liga’da 5’te 5 yaptı

La Liga'nın 5. haftasında sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 2-1 mağlup eden Real Madrid, namağlup unvanını sürdürdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve 5. dakikada Ander Barrenetxea'nın golüyle 1-0 öne geçen Real Sociedad, skor üstünlüğünü ilk yarı sonuna kadar korudu. İkinci yarı ilk atağında, 46. dakikada, Federico Valverde'nin golüyle beraberliği bulan Real Madrid, 60. dakikada Joselu ile öne geçti.

Sahadan 2-1 galip ayrılan eflatun beyazlılar 5'te 5 yaparak, 15 puanla liderliğini ve namağlup unvanını devam ettirdi. La Liga'da Real Madrid dışında Barcelona ve bir maç eksiği olan Girona da henüz yenilgi almadı.

Real Madrid'de sakat olan futbolcular Arda Güler, Dani Ceballos, Thibaut Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy ve Vinicius Junior maç kadrosunda yer almadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
Başkan Erdoğan Türkevi'nde kabul etti: Elon Musk'a dikkat çeken çağrı...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar: Terörle mücadelede kararlılık mesajı!
‘Ne güzel evlat yetiştirmişsiniz’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li Faik Öztrak ve Özgür Özel arasında MYK polemiği!
Ne Kürdü Nagehan?
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Son derece olumlu...
İstanbul'dan Ankara giden biri, 450 kilometrelik yolun ilk gün 200 KM'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?
Son dakika haberleri: Dev derbide Trabzonspor rahat kazandı! Beşiktaş deplasmanda yıkıldı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid La Liga'da 5'te 5 yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA