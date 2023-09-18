Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder yine sakatlandı

Fenerbahçe, 15 milyon Euro (432 milyon TL) ile tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder'den bir türlü istediği katkıyı alamıyor. F.Bahçe forması ile Samsunspor maçında ilk asistini yapan ancak sonrasında 64. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan milli futbolcu, Ankaragücü karşısında 22 dakika yer buldu. Dün Antalyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bir kez daha sakatlık engeline takıldı ve 5. dakikada oyundan alındı. Bu sezon toplam 4 resmi maçta 138 dakika çubuklu formayı giyen Cengiz, 1 asist katkısında bulundu.