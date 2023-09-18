Son dakika Fenerbahçe haberi: Szymanski’den mutlusu yok

Bu sezon 10 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, ligin kayıpsız tek takımı olma unvanını da korudu.



TEK BAŞINA TAKIM



Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kaptanı Edin Dzeko, bu sezon takımının ligde attığı 8 golün 6'sına (4 gol-2 asist) imza attı. Böylece kazanılan 8 puana katkı verdi. Bosnalı yıldız, Antalya maçını bir gol, bir asistle tamamlarken 2011-12'den (Manchester City formasıyla) bu yana ilk kez bir lig sezonunda çıktığı ilk dört maçta da gol katkısı sağladı (4 gol & 2 asist). Dzeko, Avrupa arenasında da 4 maçta 2 gol-3 asistle takımına destek verdi.



İRFAN İLK DEFA KAFAYI KULLANDI



Antalyaspor karşısında Dzeko gibi İrfan Can Kahveci de galibiyete 1 gol-1 asistle katkı verdi. Cengiz Ünder'in 3. dakikada sakatlanıp oyun dışı kalmasıyla takıma dahil olan milli futbolcu, Süper Lig kariyerinde 30. kez ağları bulurken, dünkü sayısı kayıtlara 'ilk kafa golü' olarak geçti. İrfan'ın Szymanski'ye yaptığı asist 3 puanı getirdi.



ROTA AVRUPA



SÜPER Lig'de 4'te 4 yapan Fenerbahçe, rotasını Avrupa Konferans Ligi grubunda oynayacağı ilk maça çevirdi. Sarı-lacivertliler, perşembe günü Nordsjaelland ile karşılaşacak. Ardından lig yarışı Alanya (d), Başakşehir ve Rizespor müsabakalarıyla sürecek.



LIVAKOVIC 2 KEZ AVLANDI



Fenerbahçe'nın bu sezon transferini yaparken en çok zorlandığı isim olan Livakovic dün ilk kez sahaya çıktı. Hırvat eldiven, Buksa'nın iki golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde iki gol birden görmüş oldu. Livakovic 90 dakikada kalesine gelen 5 şutta 3 kurtarışa imza attı. Yüzde 60'lık bir başarı oranı yakaladı.