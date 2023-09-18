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Giriş Tarihi: 18.9.2023 08:32

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın solu dağıldı!

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın solu dağıldı!

Son dakika Beşiktaş haberi: Teknik direktör Şenol Güneş, ilk 45 dakika sonrasında sol kanadı ve forvetini tamamen değiştirdi. Onur Bulut, Rebic ve Cenk Tosun, yerini Masuaku, Muleka ve Aboubakar'a bıraktı.

Teknik direktör Şenol Güneş, ilk 45 dakika sonrasında sol kanadı ve forvetini tamamen değiştirdi. Onur Bulut, Rebic ve Cenk Tosun, yerini Masuaku, Muleka ve Aboubakar'a bıraktı.

ONUR BULUT: Girdiği iki ikili mücadeleyi de kazanamayan ve 1 hava topu mücadelesini de kaybeden Onur Bulut, top kapamadı, pas arası yapamadı, şut engelleyemedi.

ANTE REBIC: %38 pas isabetinde kalan Rebic, girdiği 6 ikili mücadelenin sadece birini kazandı. İki ortasında da isabet bulamadı.

CENK TOSUN: Bir kez ikili mücadele kazanan ve %75 pas isabeti sağlayan Cenk Tosun, 1 şut engelledi, bir kez de ofsayta düştü.

'HAKEM KORUMACI DAVRANDI'

Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Salih Uçan, kötü oynadıklarını söyleyip şöyle devam etti: "Nasıl söyleyebilirim. Kırıcı olmadan… Hakem kartlarda dikkat etse, Trabzonspor 9 kişi kalabilirdi. Maçın seyri değişebilirdi. Trabzonspor ev sahibi diye korumacı davrandı. Önümüze bakacağız, toparlanacağız. Beşiktaş ilk kez kaybetmedi. Hatalarımıza çalışacağız."

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ın solu dağıldı!
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