Son dakika haberi: Beşiktaş’ın solu dağıldı!

Teknik direktör Şenol Güneş, ilk 45 dakika sonrasında sol kanadı ve forvetini tamamen değiştirdi. Onur Bulut, Rebic ve Cenk Tosun, yerini Masuaku, Muleka ve Aboubakar'a bıraktı.



ONUR BULUT: Girdiği iki ikili mücadeleyi de kazanamayan ve 1 hava topu mücadelesini de kaybeden Onur Bulut, top kapamadı, pas arası yapamadı, şut engelleyemedi.



ANTE REBIC: %38 pas isabetinde kalan Rebic, girdiği 6 ikili mücadelenin sadece birini kazandı. İki ortasında da isabet bulamadı.



CENK TOSUN: Bir kez ikili mücadele kazanan ve %75 pas isabeti sağlayan Cenk Tosun, 1 şut engelledi, bir kez de ofsayta düştü.



'HAKEM KORUMACI DAVRANDI'



Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Salih Uçan, kötü oynadıklarını söyleyip şöyle devam etti: "Nasıl söyleyebilirim. Kırıcı olmadan… Hakem kartlarda dikkat etse, Trabzonspor 9 kişi kalabilirdi. Maçın seyri değişebilirdi. Trabzonspor ev sahibi diye korumacı davrandı. Önümüze bakacağız, toparlanacağız. Beşiktaş ilk kez kaybetmedi. Hatalarımıza çalışacağız."