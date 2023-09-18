Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA HABERİ | İran'da Cristiano Ronaldo izdihamı! Dünya yıldızını görmek için birbirlerini ezdiler...
Giriş Tarihi: 18.9.2023 20:18

SON DAKİKA HABERİ | İran'da Cristiano Ronaldo izdihamı! Dünya yıldızını görmek için birbirlerini ezdiler...

SON DAKİKA HABERİ | İran’da Cristiano Ronaldo izdihamı! Dünya yıldızını görmek için birbirlerini ezdiler...

SON DAKİKA HABERİ | Al Nassr'ın Persepolis ile oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yapacağı son antrenman, Cristiano Ronaldo için yaşanan izdiham nedeniyle iptal edilirken, takımın kaldığı oteli hayranlar bastı.

Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde salı günü İran'dan Persepolis deplasmanına konuk olacak.

Al Nassr, bu mücadele için İran'da gelirken, taraftarlar Cristiano Ronaldo'ya büyük ilgi gösterdi.

Ronaldo'ya gösterilen ilgi, izdihama dönüşürken, Al Nassr da Persepolis maçı öncesi yapacağı son antrenmanı iptal etti.

OTELİ BASTILAR

Ayrıca Cristiano Ronaldo'yu görmek isteyen çok sayıda İranlı futbolsever, Al-Nassr'ın kaldığı oteli bastı.

Al Nassr ile Persepolis arasındaki mücadele salı günü saat 21.00'de başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
Oğlunun hasretine 15 gün dayanabildi
Elazığ’da petrol heyecanı
Başkan Erdoğan Türkevi'nde kabul etti: Elon Musk'a dikkat çeken çağrı...
Ne Kürdü Nagehan?
‘Ne güzel evlat yetiştirmişsiniz’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘Türkiye Yüzyılı’ ve Türk diasporası
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar: Terörle mücadelede kararlılık mesajı!
CHP’nin demokrasi anlayışı ‘kavga’! Belediye başkanı il başkanının yakasına yapıştı: Buna ‘Demokrasi şöleni’ dediler
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ | İran'da Cristiano Ronaldo izdihamı! Dünya yıldızını görmek için birbirlerini ezdiler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA