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Giriş Tarihi: 19.9.2023 01:15

Tolunay Kafkas: “Kazanmak önemliydi”

İHA
Tolunay Kafkas: “Kazanmak önemliydi”

Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılan MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Tolunay Kafkas, maçın ardından konuştu. Kafkas, “Sivas deplasmanı her zaman zordur. Genel oyun anlayışımızdan da uzak kaldık. Bugün maçı kazanmak önemliydi ligdeki ilk galibiyetimizi aldık” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Tolunay Kafkas, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kafkas, "İlk devre vasat oyun oynadık. Geçişlerde çok top kaybı yaşadık. Sivas deplasmanı her zaman zordur. Genel oyun anlayışımızdan da uzak kaldık. Bugün maçı kazanmak önemliydi ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Teknik direktörlüğe yeni başlayan Servet kardeşime de başarılar diliyorum. Sivas zaten çok sevdiğimiz bir yer. Sivasspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

"GERGİN DEĞİLDİM"

Bir gazetecinin, "Maç esnasında sizi çok gergin gördük. Bunun sebebi nedir?" şeklindeki sorusuna ise Kafkas, "Gergin değildim oyuna konsantreydim. Ofansif yönde hamlelerimiz olacaktı. Clinton N'Jie'nin atılması işimizi kolaylaştırdı açıkçası. Sivasspor'u da ben beğendim. Sivasspor bu sene ligi iyi bitirir bence. Olabildiğince sakin olmaya çalışıyorum maçlarda" yanıtını verdi.

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Tolunay Kafkas: “Kazanmak önemliydi”
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