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Giriş Tarihi: 19.9.2023 08:27

Fenerbahçe Avrupa’nın lideri! Devleri geride bıraktı...

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe Avrupa’nın lideri! Devleri geride bıraktı...

Yeni transferleriyle Konferans Ligi’nin de favorileri arasına giren İsmail Kartal’ın öğrencileri, 10’da 10’luk performansıyla Avrupa’nın devlerini solladı. Manchester City, İnter, Liverpool, Porto ve Benfica da Kanarya’nın gerisinde kaldı

Fenerbahçe'nin bu sezon teknik direktör İsmail Kartal'ın önderliğinde bileği bükülmüyor. Kadıköy'de taraftarının önünde Antalyaspor'u zorlansa da 3-2 deviren Kanarya, haftayı liderlik koltuğunda kapatırken 13 sezon sonra ilk kez lige 4'te 4 ile başladı. Bu yıl ligde yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, Konferans Ligi eleme turlarında da 6'da 6 yaparak gruplara kalma başarısı gösterdi. Kanarya bu sezon 10 maçından da galibiyetle ayrılarak ulaşılması zor bir seriye de imzasını attı. En yakın takipçisi G.Saray'ın önünde 2 puan farkla ligin zirvesinde bulunan Fenerbahçe'nin ayak sesleri Avrupa'dan duyuluyor

EN AZ GOL YİYEN 5. TAKIM

Avrupa'nın dev takımlarını geride bırakan sarı-lacivertliler, Porto (9G-1B), ezeli rakibi Galatasaray (8G- 2B), Sporting (8G-2B), Benfica (8G-1B-1M) ve Manchester City'yi (8G-1B-1M) geçmeyi başardı. Fenerbahçe, Avrupa'nın en golcü ikinci kulübü (29) ve en az gol yiyen ekibi (5) olarak +24 averajla da zirveyi domine etti.

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Fenerbahçe Avrupa’nın lideri! Devleri geride bıraktı...
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