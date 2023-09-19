İngiliz devi Manchester United’ta sular durulmuyor! Hedefte Erik ten Hag var...

İngiliz devi Manchester United'da sular durulmuyor. Kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Anthony'i, Menajer Erik ten Hag ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle de Jadon Sancho'yu kadro dışı bırakan Manchester United'da yeni bir sorun baş gösterdi.

Manchester United bu yaz transfer döneminde Atalanta'dan Rasmus Hojlund ve Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı. Bu iki oyuncu da Erik ten Hag'ın menajeri Kees Vos'un sahibi olduğu SEG şirketinin oyuncuları.

Erik ten Hag'ın oğlunun da analist olarak çalıştığı bu menajerlik şirketinin, Manchester United'ın hemen hemen her transferinde masada olması kulüpte rahatsızlığa neden oldu.

HOJLUND TRANSFERİNDEKİ DETAY

Manchester United, Rasmus Hojlund'u Atalanta'dan 75 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyerek kadroya kattı. İngiliz ekibi İtalyan kulübüyle uzun süren bir transfer pazarlıkları yaptı.

Danimarkalı golcü transferinden bir ay önce SEG şirketine geçti ve ardından Manchester United'a transfer oldu.

DİĞER BİR İDDİA

İddialar bunlarla da sınırlı değil. İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, şirket Manchester United'ın haberi olmadan bazı transfer görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ten Hag'in SEG isimli menajerlik şirketiyle bu kadar yakın olması yönetimin de dikkatini çekti. Bu durumdan rahatsız olan İngiliz kulübü Hollandalı çalıltırıcı ile ilgili sürpriz bir karar alabilir.

Kaynak: Fanatik