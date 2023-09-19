Okan Buruk müjdeyi verdi! Kopenhag maçında oynayabilecek...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk ile futbolculardan Angelino kritik maç öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalini geçen seneden beri taşıyoruz. Ülke puanını konuşuyoruz, bu sene müthiş bir katkı sağlandı. Biz de buraya gelerek katkı sağladık. 3 Türk takımı gruplara kaldı ve hedef gruplardan çıkmak. Galatasaray'ın geçmişte gösterdiği başarıları tekrarlaması için yarın çok önemli bir maça çıkıyoruz. En önemli şey sabırlı olmak. Bazen skor erken geliyor bazen geç geliyor. 90 dakikayı yaymamız gerekiyor.

ZAHA OYNAYABİLECEK DURUMDA

Zaha'yı kadroya alacağız. Maç eksiği var ama oynayabilecek duruma geldi. Davinson da milli takımdan geldi. O da oynayabilecek durumda.

BEN VE OYUNCULARIMIZ HAZIRIZ

Karşımızda çok iyi bir takım var. Genç, koşan, mücadele eden bir takım. Son 2 senenin şampiyonu kendi liginde. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Amacımız her maçta olduğu gibi kazanmak. Ben ve oyuncularım hazırız. Yarın Kopenhag ile oynayacağız. Manchester United maçına sona bakarız. Galatasaray'ın hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktır. İlk düşüncemiz var. Devamında ne olur bilemem ama şu andaki hedefimiz gruptan çıkmak.

ZİYECH KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Zaha'yı yüzde yüz görme şansımız çok olmadı. Hakim son maçta girdikten sonra, oyun içerisinde Icardi'nin istediği topları atabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Zaha'nın da takıma ve hücuma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bazen dörtlü, bazen üçlü, birçok şey düşünülebilir. Bunlara maç maç karar vereceğiz. Elimizdeki oyunculara, rakibe göre bunlara karar vereceğiz.

BÜTÜN TAKIMLARI EŞİT GÖRÜYORUM

Gruptaki bütün takımları eşit görüyorum. Kadro olarak favori takımlar var ama benim düşüncem sahada kimin ne yapacağı. Kağıt üzerinde değerlendirmek bir anlam ifade etmiyor. Burada birçok Avrupa kupası maçında bunu yaşadık. Rakibimiz puan almaya gelecek, iyi savunma yapmamız gerekiyor. Kopenhag iyi bir takım. Grupta herkes kadar şansı olan bir takım. O yüzden rakibimizi önemsiyoruz. Kazanmak için kendi konsantrasyonumuzu en yukarıya çekmemiz gerekiyor. Her maç öncesi duran top çalışması yapıyoruz. Bugün de bunu yapacağız. Çok fazla süremiz de olmuyor, 3 günde bir maç oynadığımız için. İyi kullanan oyuncunuz çok önemli, kafacınız önemli. Bunlarla ilgili her rakibe olduğu gibi Kopenhag için de hazırlanacağız.