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Giriş Tarihi: 19.9.2023 07:32

Son dakika Fenerbahçe haberi: Başöğretmen Edin Dzeko!

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Başöğretmen Edin Dzeko!

Son dakika Fenerbahçe haberi: F.Bahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, performansı ile parmak ısırtıyor. 6 golünün yanı sıra yaptığı 5 asistle takım arkadaşlarını da besleyen Bosnalı forvet, takım içinde en çok sevilen isimlerden... 37 yaşındaki forvet, 6 gol ve 5 asist ile takımını sırtlarken altyapı oyuncularına da eğitim veriyor.

F.Bahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, performansı ile parmak ısırtıyor. 6 golünün yanı sıra yaptığı 5 asistle takım arkadaşlarını da besleyen Bosnalı forvet, takım içinde en çok sevilen isimlerden... Kaptanlık görevini üstlenen 37 yaşındaki oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal'ın listesinin ilk sırasında. Yaşına rağmen fizik gücünü üst seviyede tutan, sadece forvet hattında değil kanatlarda ve orta sahada da mücadele ederek kalitesini gösteren futbolcu, yönetim katında da büyük mutluluk yaratmış durumda. Öte yandan Dzeko'nun, altyapıdaki oyuncularla da yakından ilgilendiği öğrenildi. Zaman zaman birlikte antrenman yaptığı genç meslektaşlarına son vuruşlar, alan açma gibi konularda da destek oluyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Başöğretmen Edin Dzeko!
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