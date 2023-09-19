Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Szymanski, Avrupa'da en skorer ikinci orta saha! Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik...
Giriş Tarihi: 19.9.2023 13:10

Szymanski, Avrupa'da en skorer ikinci orta saha! Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik...

Szymanski, Avrupa’da en skorer ikinci orta saha! Fenerbahçe’de dikkat çeken istatistik...

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı, bu sezon Avrupa'nın 15 büyük ligindeki takımlar dikkate alındığında tüm kulvarlarda skora en çok katkı sağlayan 2. orta saha oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski sezonun başı olmasına rağmen ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekiyor. Antalyaspor maçında da başrolde yine Szymanski vardı. Antalya'ya karşı 80. dakikada galibiyet golünü atarken, Polonyalı oyuncunun gol vuruşu futbolseverler tarafından tam not aldı. Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski sezonun başı olmasına rağmen ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekiyor.

Antalyaspor maçında da başrolde yine Szymanski vardı. Antalya'ya karşı 80. dakikada galibiyet golünü atarken, Polonyalı oyuncunun gol vuruşu futbolseverler tarafından tam not aldı.

EN SKORER İKİNCİ

Bu sezon Süper Lig'de Sarı-Lacivertli forma ile 4 maça çıkan Polonyalı futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Szymanski, Fenerbahçe'nin yarıştığı tüm kulvarlar hesaba katıldığında ise 10 maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlamış oldu.

Yıldız futbolcu, bu sezon Avrupa'nın 15 büyük liginde tüm kulvarlarda skora en çok katkı yapan ikinci orta saha oyuncusu konumunda. Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'ye imza atan Polonyalı yıldızın ismi Galatasaray ile de anılmıştı.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncu ile ilgili yaptıkları yorumlarda, "Sezona müthiş başladı. Onu izlemek büyük keyif. Tam bir sihirbaz" ifadelerini kullandılar.

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, 122 dakikada bir skora katkı yapıyor. Başarılı oyuncu, form grafiğiyle de otoritelerin beğensini kazanıyor.

Kaynak: Takvim

EN ÇOK OKUNANLAR

Kıtalararası yüzme yarışında feci kaza
Oğlunun hasretine 15 gün dayanabildi
‘Özel hayatım kızım ve işimden ibaret’
Elazığ’da petrol heyecanı
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi açıklaması: Yeni bir dünya inşa edeceğiz
O gün neden sustunuz?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Elbet bir gün o duvarda yazılacak...
Arap düşmanlığındaki sır
SON DAKİKA HABERİ | İran'da Cristiano Ronaldo izdihamı! Dünya yıldızını görmek için birbirlerini ezdiler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Szymanski, Avrupa'da en skorer ikinci orta saha! Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA