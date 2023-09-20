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Giriş Tarihi: 20.9.2023 15:31 Son Güncelleme: 20.9.2023 15:37

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi 20 maç sürdü

AA
A Milli Futbol Takımı’nda Stefan Kuntz dönemi 20 maç sürdü

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine son verilen Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin başında 20 maça çıktı.

Türkiye, Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı 16'sı resmi 4'ü özel olmak üzere 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Milli takım, 11'i sahasında 8'i deplasmanda ve 1'i tarafsız sahada olmak üzere bu karşılaşmalarda 46 gol atarken, kalesinde ise 26 gol gördü.

20 EYLÜL'DE BAŞLADI, 20 EYLÜL'DE BİTTİ
Şenol Güneş'in ardından resmi olarak 20 Eylül 2021'de düzenlenen törenle göreve getirilen Stefan Kuntz'la yollar 20 Eylül 2023'te ayrıldı. Tam 2 yıl süren Kuntz döneminde ay-yıldızlı ekip, ilk maçına 8 Ekim 2021'de Norveç karşısında çıktı. İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kuntz'un milli takımın başında çıktığı son maç ise Japonya ile Belçika'da oynanan hazırlık karşılaşması oldu. Milliler, bu karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.

KUNTZ DÖNEMİNDEKİ MİLLİ MAÇLAR
A Milli Futbol Takımı'nın Stefan Kuntz döneminde yaptığı maçlar ve sonuçlar şöyle:

Tarih Organizasyon Rakip Sonuç
12.09.2023 Özel Japonya 2-4
08.09.2023 EURO 2024 Elemeleri Ermenistan 1-1
19.06.2023 EURO 2024 Elemeleri Galler 2-0
16.06.2023 EURO 2024 Elemeleri Letonya 3-2
28.03.2023 EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan 0-2
25.03.2023 EURO 2024 Elemeleri Ermenistan 2-1
19.11.2022 Özel Çekya 2-1
16.11.2022 Özel İskoçya 2-1
25.09.2022 UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları 1-2
22.09.2022 UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg 3-3
14.06.2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya 2-0
11.06.2022 UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg 2-0
07.06.2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya 6-0
04.06.2022 UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları 4-0
29.03.2022 Özel İtalya 2-3
24.03.2022 2022 Dünya Kupası Elemeleri Portekiz 1-3
16.11.2021 2022 Dünya Kupası Elemeleri Karadağ 2-1
13.11.2021 2022 Dünya Kupası Elemeleri Cebelitarık 6-0
11.10.2021 2022 Dünya Kupası Elemeleri Letonya 2-1
08.10.2021 2022 Dünya Kupası Elemeleri Norveç 1-1

Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi 20 maç sürdü
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