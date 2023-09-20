Patrick Kluivert: Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız

'TARAFTARLARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Pendikspor maçında tribündeki taraftar sayısının az olduğuna yönelik gelen soruyu da cevaplayan Patrick Kluivert, "Genk maçında çok güzel bir atmosferde penaltılarla üzücü bir şekilde elendik. Fakat futbol devam ediyor. Taraftarlarımızın her daim desteğine ihtiyacımız var. İyi bir takımız. Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Takımımız yoğun maç temposuna zihinsel ve fiziksel olarak hazır" diye konuştu. (DHA)