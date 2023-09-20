Son dakika haberi: Okan Buruk'tan taraftarlara çağrı! "Bunun azınlık olduğunu görüyoruz"

"BU TÜR MAÇLARDA MAALESEF ISLIKLAR GELİYOR"

Buruk, oyundan çıkan oyuncuların ıslıklanmasıyla ilgili ise, "Genelde bu tür maçlarda kaybederken oyuncu değiştirdiğinizde maalesef ıslıklar geliyor. Kimi değiştirseniz orada belki ıslık gelecek. Bugün muhteşem bir taraftar vardı. Baskıyı, savunmayı hep beraber yaptık. Bu kadar kişi içerisinde ıslıklar çıkabiliyor. Bunun azınlık olduğunu görüyoruz. Taraftarımızın bize desteği çok fazla. Bu maçı 2-2'ye getirdiysek taraftarımızın çok önemli payı var. Bu oyuncular şampiyon olan kadrodaki oyuncularımız. 1 hafta, 2 hafta öncesinde iyi oynamış oyuncular. Bu tarz duygusal tepkiler zaman zaman oluyor. Bunu azaltmamız gerekiyor. Galatasaray'a bağlılığımızı göstermemiz gerekiyor. Bugün olduğu gibi takımı desteklemek zorundayız. Taraftarlar inanılmaz şekilde destek verdiler ama ufak tefek tepkiler de olabilir. Oyuncuların bundan etkilenmemesi gerekiyor. Golü yedikten sonra bazı oyuncularımda düşüşler gördüm. Oyuncular mental olarak ne kadar güçlü olursalar sahaya o kadar iyi performans yansıtırlar. Bunu bilerek saha içinde bizim de çok duygusal davranmamız gerekiyor. Benim isteğim oynadığımız oyun ile seyirciyi coşturmak" ifadelerini kullandı.

"OYUNU GERİDE OYNAMAK İSTEYEN BİR TAKIM DEĞİLİZ"

Oyunu geride oynamak isteyen bir takım olmadıklarını belirten Buruk, "İlk yarı rakibimize pozisyon vermedik gibi bir şey. Uzun topu atamadık, topu alamadık böyle bir gol yedik. Savunma oyuncularımdan isteğim takımı öne doğru itmeleri. İki maçtır benden uzak olan yerde takım savunmasının arkaya doğru kaçmasını görüyorum. Zaman zaman oyuncular psikolojik olarak da tepki veriyorlar. Oyun istediğimiz gibi gitmediğinde kaçmalar başlıyor. Biz oyunu geride oynamak isteyen bir takım değiliz. Bizi önde oynamaktan eksiltecek oyuncu olursa değişikliğimiz olur. Bütün oyuncularımızı kullanacağız. Çok kaliteli oyuncular var. Angelino da bu kaliteli oyuncularda biri. Gaziantep maçında iyi bir performans ortaya koymuştu. Bugün maça iyi başlamıştı. İkinci yarıda düşüş gösterdi. Sol bek olarak çok önemli bir oyuncu. O da diğer arkadaşları gibi performansını yukarı çekecek" dedi.