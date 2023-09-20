SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bjelica’dan Ertuğrul Doğan itirafı

Trabzonspor'da farklı Beşiktaş galibiyetinin yankıları devam ederken teknik direktör Nenad Bjelica, maç sonrası Başkan Ertuğrul Doğan'ın stat dışında kendisini tebrik ettiğini açıkladı. Hırvat basınına konuşan tecrübeli hoca, yaşanan o anları şöyle anlattı: "Pek fazla konuşmadık. Sonuçtan dolayı bizi tebrik etti, öptü ve sarıldı. Onu anlıyorum çünkü o da çok fazla baskı altında. Sorunları ve borçları olan bir kulübün başına geçti. Bunu onarmak ve takıma yatırım yapmak kolay olmadı. Birlikte şu anda sahip olduğumuz kadroyu oluşturduk, bunun sadece başlangıç olduğuna inanıyorum."

BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM



Harika bir atmosfer altında maçı oynadıklarını vurgulayan 52 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, "Bu bizim için çok önemli bir zaferdi. Böyle bir maça liderlik etmek muhteşemdi, böyle bir kulübün teknik direktörü olmak muhteşemdi. Sonuçtan gurur duyuyorum" dedi.