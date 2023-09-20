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Giriş Tarihi: 20.9.2023 11:04

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bjelica'dan Ertuğrul Doğan itirafı

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bjelica’dan Ertuğrul Doğan itirafı

Son dakika haberi: Trabzonspor'da farklı Beşiktaş galibiyetinin yankıları devam ederken teknik direktör Nenad Bjelica, maç sonrası Başkan Ertuğrul Doğan'ın stat dışında kendisini tebrik ettiğini açıkladı. Trabzonspor’un hocası Bjelica, “Başkanın üstünde büyük baskı vardı. Maçtan sonra gelip bizi tebrik etti. Sarıldı ve öptü” dedi.

Trabzonspor'da farklı Beşiktaş galibiyetinin yankıları devam ederken teknik direktör Nenad Bjelica, maç sonrası Başkan Ertuğrul Doğan'ın stat dışında kendisini tebrik ettiğini açıkladı. Hırvat basınına konuşan tecrübeli hoca, yaşanan o anları şöyle anlattı: "Pek fazla konuşmadık. Sonuçtan dolayı bizi tebrik etti, öptü ve sarıldı. Onu anlıyorum çünkü o da çok fazla baskı altında. Sorunları ve borçları olan bir kulübün başına geçti. Bunu onarmak ve takıma yatırım yapmak kolay olmadı. Birlikte şu anda sahip olduğumuz kadroyu oluşturduk, bunun sadece başlangıç olduğuna inanıyorum."

BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM

Harika bir atmosfer altında maçı oynadıklarını vurgulayan 52 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, "Bu bizim için çok önemli bir zaferdi. Böyle bir maça liderlik etmek muhteşemdi, böyle bir kulübün teknik direktörü olmak muhteşemdi. Sonuçtan gurur duyuyorum" dedi.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bjelica'dan Ertuğrul Doğan itirafı
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