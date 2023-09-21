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Giriş Tarihi: 21.9.2023 16:44

Galatasaray, Başakşehir FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Galatasaray, Başakşehir FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Kopenhag ile karşılaşan Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Başakşehir FK yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Kopenhag ile karşılaşan Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Başakşehir FK yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Koşularla devam eden antrenman, 8'e 2 pas çalışması ve savunma ile hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Başakşehir FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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Galatasaray, Başakşehir FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
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