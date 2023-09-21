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Giriş Tarihi: 21.9.2023 11:45 Son Güncelleme: 21.9.2023 11:48

Roger Schmidt'ten Halil Umut Meler'e tepki: Hakem bizim tarafımızda olmadı

Roger Schmidt’ten Halil Umut Meler’e tepki: Hakem bizim tarafımızda olmadı

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, 2-0 kaybettikleri Salzburg maçını yöneten Halil Umut Meler için konuştu. Schmidt, "Oyuncularım maçı çevirebilmek adına ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ancak hakem pek bizim tarafımızda olmadı" dedi.

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'u ağırladıkları ve 2-0 yenildikleri maçın ardından Halil Umut Meler ile ilgili konuştu.

Alman teknik adam, Salzburg'un iki penaltı kullandığı, birini kaçırdığı maçta Benfica'nın da penaltısının olduğunu söyledi. Maçtan sonra konuşan 56 yaşındaki teknik adam "Halil Umut Meler, Salzburg'a 2 penaltı verdi ama bizim 1 penaltımızı vermedi" dedi.

Roger Schmidt ayrıca "Salzburg lehine verilen iki penaltı ve 10 kişi kalmamız asla maçın sonucu için belirleyici değildi. Oyuncularım maçı çevirebilmek adına ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ancak hakem pek bizim tarafımızda olmadı" ifadelerini kullandı.

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Roger Schmidt'ten Halil Umut Meler'e tepki: Hakem bizim tarafımızda olmadı
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